В Москве увеличат объем оказания плановой медпомощи

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил , что в столице значительно увеличат объем оказания плановой медпомощи: 5 тысяч коек, перепрофилированных для больных с коронавирусом, вернут обратно.

"Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значи­тельно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы", - написал он.

По словам Собянина, госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Он отметил, что первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований COVID-19. Мэр столицы сообщил, что плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.

"При этом будет сохранен достаточный резерв коронави­русных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", - подчеркнул он.