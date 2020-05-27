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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:04
https://ria.ru/20200527/1572087219.html
В Москве увеличат объем оказания плановой медпомощи
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РИА Новости

В Москве увеличат объем оказания плановой медпомощи

21:04 27.05.2020
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкСтационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице значительно увеличат объем оказания плановой медпомощи: 5 тысяч коек, перепрофилированных для больных с коронавирусом, вернут обратно.
"Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значи­тельно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы", - написал он.
По словам Собянина, госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Он отметил, что первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований COVID-19. Мэр столицы сообщил, что плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.
"При этом будет сохранен достаточный резерв коронави­русных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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