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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:04
https://ria.ru/20200527/1572087158.html
Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу

21:04 27.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больным коронавирусом и тем, кто прибыл из-за границы, по-прежнему запрещается выходить на улицу в Москве, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"По-прежнему запрещается выходить из дома: гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам; гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы)", - написал он.
Кроме того, с понедельника жители Москвы, включая людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и спорта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 20:33
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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