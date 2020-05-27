Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу

"По-прежнему запрещается выходить из дома: гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам; гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы)", - написал он.

Кроме того, с понедельника жители Москвы, включая людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и спорта.