Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе

Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте разъяснения по поводу "прогулочного режима", который введут в столице с 1 июня.

Возможность выходить на прогулки получат все москвичи, включая пожилых людей старше 65 людей и входящих в группу риска. Однако послабление не коснетсягорожан с коронавирусом, а также имеющих признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам. Кроме того, выходить на прогулки не смогут те москвичи, кто должен соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача.

Собянин подчеркнул, что для прогулок и занятий спортом не придется оформлять пропуска, при этом масочный и перчаточный режим усиливается.

Маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания понадобятся при любом выходе на улицу, а перчатки — на работе, в магазинах, аптеках, общественном транспорте, МФЦ и других учреждениях.

Чтобы избежать массовых скоплений людей, для каждого дома введут специальный график "прогулочных дней", который будет опубликован на MOS.RU, сайте "Яндекс" и в мобильных приложениях.

Заниматься спортом можно ежедневно до девяти часов утра, а гулять не чаще трех раз в неделю с 9:00 до 21:00 — дважды по будням и один раз в неделю по выходным.

"Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах — во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями", — сообщается на сайте.

Так, москвичам порекомендовали не удаляться от дома дальше, чем на два километра. Собираясь на прогулку, жители смогут заранее проверить загруженность площадок на сайте "Яндекс".

Уточняется, что при слишком большом скоплении людей, доступ на любые городские территории, например, парки, могут ограничить.

Градоначальник подчеркнул, что на прогулках придется соблюдать социальную дистанцию. По-прежнему запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками и другими объектами, прикосновение к которым может стать причиной передачи инфекции другим людям.

"Прогулочный режим" запрещает пользоваться общественным транспортом и любыми оснащенными двигателями средствами передвижения. При этом запрет не касается велосипедов, самокатов, скейтбордов и другого спортивного инвентаря.

Собянин призвал выходящих на прогулку или тренировку москвичей брать с собой документы, так как сотрудники полиции и административно-технической инспекции будут контролировать соблюдение правил.

Мэр подчеркнул, что нововведение нужно, чтобы не допустить новых заражений коронавирусом, не вводить новую разновидность цифровых пропусков и дать москвичам возможность выходить на длительные прогулки.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , всего заражены около пяти с половиной миллионов человек, из которых почти 350 тысяч умерли.

В России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 — умерли. Около половины случаев заражения пришлись на Москву.