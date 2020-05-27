Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией

"Цель - многочисленные и важные причины стремиться к хорошим отношениям с Россией. К этому относятся географическая близость и общая история, глобальные вызовы и многомерные экономические связи", - заявила Меркель, выступая в мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.