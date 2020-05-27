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Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией
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РИА Новости

Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией

20:57 27.05.2020 (обновлено: 21:15 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Германия и Евросоюз имеют множество причин выстраивать хорошие отношения с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Цель - многочисленные и важные причины стремиться к хорошим отношениям с Россией. К этому относятся географическая близость и общая история, глобальные вызовы и многомерные экономические связи", - заявила Меркель, выступая в мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.
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По ее мнению, у России как крупнейшей страны мира также множество причин выстраивать хорошие отношения с Европой и Германией. Она отметила, что "поэтому с самого начала канцлерства" она стремится к конструктивному, но критическому диалогу с Россией и мирному сожительству.
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РоссияАнгела МеркельМоскваГерманияВ мире
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