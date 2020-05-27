Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией

БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Германия и Евросоюз имеют множество причин выстраивать хорошие отношения с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Цель - многочисленные и важные причины стремиться к хорошим отношениям с Россией. К этому относятся географическая близость и общая история, глобальные вызовы и многомерные экономические связи", - заявила Меркель, выступая в мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.
По ее мнению, у России как крупнейшей страны мира также множество причин выстраивать хорошие отношения с Европой и Германией. Она отметила, что "поэтому с самого начала канцлерства" она стремится к конструктивному, но критическому диалогу с Россией и мирному сожительству.