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2020-05-27T20:56
https://ria.ru/20200527/1572086817.html
Радиус прогулок в Москве рекомендовали ограничить двумя километрами
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РИА Новости

Радиус прогулок в Москве рекомендовали ограничить двумя километрами

20:56 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки "Яндекс Еда" у подъезда жилого дома на Ленинском проспекте в Москве
Курьер службы доставки Яндекс Еда у подъезда жилого дома на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что жителям столицы рекомендуется ограничить радиус прогулки двумя километрами от места проживания, но при скоплении людей доступ на городские территории может быть ограничен.
Собянин отметил, что гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями.
"Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ", - написал он в блоге.
По словам мэра Москвы, собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Он добавил, что данные будут публиковаться на интернет-портале "Яндекс".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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