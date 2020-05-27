Радиус прогулок в Москве рекомендовали ограничить двумя километрами

Собянин отметил, что гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями.

"Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ", - написал он в блоге.

По словам мэра Москвы, собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Он добавил, что данные будут публиковаться на интернет-портале "Яндекс".