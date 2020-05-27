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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:52
https://ria.ru/20200527/1572086648.html
В московских торговых центрах ограничат число посетителей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920320_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_67ced4864e04f7206602f1acfe32bf20.jpg
РИА Новости

В московских торговых центрах ограничат число посетителей

20:52 27.05.2020
1999
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГУМ
ГУМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В торговые центры Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей с соблюдением дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Сейчас Роспотребнадзор готовит замечания. Да, конечно, если там не будет соблюдаться социальная дистанция, то руководство торгового центра обязано предпринять меры", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли ограничения по числу посетителей в торговых центрах Москвы.
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По его словам, пускать в торговые центры должны ограниченное количество посетителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. А также возобновится работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. При этом в них должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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