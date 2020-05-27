Нижегородский губернатор поручил следить за строительством детсадов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам местного самоуправления взять под личный контроль вопросы, связанные со строительством детских садов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2020 году в Нижегородской области в рамках реализации национального проекта "Демография" запланировано строительство 20 детсадов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2021 год.

"С учетом опыта предыдущего года, а также в целях своевременного завершения строительства детских садов прошу глав местного самоуправления взять под личный контроль вопрос сокращения сроков подготовки конкурсной документации и устранения замечаний по итогам госэкспертизы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на совещании с главами районов и городских округов, посвященном реализации национальных проектов в регионе.

"Определены подрядные организации для строительства двух детских садов, контракты с подрядчиками находятся в стадии заключения. Начались строительные работы на одном из объектов в городе Бор , по остальным идет подготовка конкурсной документации", - рассказал Никитин.

Глава региона также поручил главам МСУ лично контролировать вопрос проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и следить за ходом строительства объектов.

В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году в Нижегородской области запланирован ввод в эксплуатацию четырех зданий школ на 2875 мест. Так, в Варнавинской школе на 500 мест на сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы, завершить которые планируется в октябре 2020 года. Никитин поручил главе Варнавинского района лично контролировать этот проект.