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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-05-27T20:41
https://ria.ru/20200527/1572086251.html
Нижегородский губернатор поручил следить за строительством детсадов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155091/36/1550913670_0:0:3025:1702_1036x0_80_0_0_17c0f293f4dd9b83d1a2b0485f9d72bd.jpg
РИА Новости

Нижегородский губернатор поручил следить за строительством детсадов

20:41 27.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам местного самоуправления взять под личный контроль вопросы, связанные со строительством детских садов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2020 году в Нижегородской области в рамках реализации национального проекта "Демография" запланировано строительство 20 детсадов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2021 год.
"С учетом опыта предыдущего года, а также в целях своевременного завершения строительства детских садов прошу глав местного самоуправления взять под личный контроль вопрос сокращения сроков подготовки конкурсной документации и устранения замечаний по итогам госэкспертизы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на совещании с главами районов и городских округов, посвященном реализации национальных проектов в регионе.
Губернатор отметил, что по 11 детским садам проектно-сметная документация находится в разработке. К началу июля ожидается заключение госэкспертизы на шесть объектов в Нижнем Новгороде и еще пяти в районах Нижегородской области: в Арзамасе, Выксе, Кулебаках, на Бору и в Богородском районе.
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"Определены подрядные организации для строительства двух детских садов, контракты с подрядчиками находятся в стадии заключения. Начались строительные работы на одном из объектов в городе Бор, по остальным идет подготовка конкурсной документации", - рассказал Никитин.
Глава региона также поручил главам МСУ лично контролировать вопрос проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и следить за ходом строительства объектов.
В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году в Нижегородской области запланирован ввод в эксплуатацию четырех зданий школ на 2875 мест. Так, в Варнавинской школе на 500 мест на сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы, завершить которые планируется в октябре 2020 года. Никитин поручил главе Варнавинского района лично контролировать этот проект.
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1,5 тысячи мест в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода. В настоящее время ведется работа по оформлению необходимой разрешительной документации для дальнейшего получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.
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