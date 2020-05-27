Москвичам разрешили выходить на прогулки не более трех раз в неделю

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
"На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день", - написал мэр в своем блоге.
Кроме того, Собянин сообщил, что во всех магазинах, аптеках, офисе "Мои документы" и любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.
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