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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:38
https://ria.ru/20200527/1572086028.html
Москвичам разрешили выходить на прогулки не более трех раз в неделю
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080980_0:309:3091:2048_1036x0_80_0_0_b8430983d28e147682ab1ef624ae98ae.jpg
РИА Новости

Москвичам разрешили выходить на прогулки не более трех раз в неделю

20:38 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Александровском саду в Москве
Сотрудники полиции в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
"На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день", - написал мэр в своем блоге.
Кроме того, Собянин сообщил, что во всех магазинах, аптеках, офисе "Мои документы" и любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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