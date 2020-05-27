В Москве при поездке в парк или сквер надо заказывать цифровой пропуск

"Для передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства необходимо оформить в соответствии с порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве, утвержденным указом Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года №43-УМ, цифровой пропуск для передвижения по территории города Москвы в иных целях", - говорится в указе на сайте мэра столицы.