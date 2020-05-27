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2020-05-27T20:34
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В Москве при поездке в парк или сквер надо заказывать цифровой пропуск
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РИА Новости

В Москве при поездке в парк или сквер надо заказывать цифровой пропуск

20:34 27.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в случае поездки в парк или сквер необходимо заказывать цифровой пропуск.
"Для передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства необходимо оформить в соответствии с порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве, утвержденным указом Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года №43-УМ, цифровой пропуск для передвижения по территории города Москвы в иных целях", - говорится в указе на сайте мэра столицы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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