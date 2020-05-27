Число госпитализированных с COVID-19 во Франции продолжает снижаться

ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Число жертв коронавируса во Франции достигло 28 596 человек, число госпитализированных с COVID-19 продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.

Во вторник сообщалось о 28 530 умерших от последствий коронавирусной инфекции, в больницах находились 16 264 человека.

"Скончались 28 596 человек, из них 18 260 умерли в больницах", - говорится в коммюнике. При этом отмечается, что данные по количеству умерших в домах престарелых будут актуализированы 29 мая.

С момента начала эпидемии были госпитализированы более 101 тысячи человек, из них 17,8 тысячи находились в реанимации. Более 66 тысяч выздоровели и вернулись домой.

По данным на среду, в больницах остаются остаются 15680 человек (неделю назад их было 17 941). За последние 24 часа в больницы поступил 271 новый пациент. В реанимации находится 1501 человек (неделю назад - 1794 человека). За сутки в реанимацию поступили 32 пациента, вместе с тем общее число больных, находящихся в реанимации, снизилось на 54 по сравнению со вторником, сообщает минздрав.