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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:29
https://ria.ru/20200527/1572085676.html
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции продолжает снижаться
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Число госпитализированных с COVID-19 во Франции продолжает снижаться

20:29 27.05.2020
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции достигло 28 596 человек, число госпитализированных с COVID-19 продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.
Во вторник сообщалось о 28 530 умерших от последствий коронавирусной инфекции, в больницах находились 16 264 человека.
"Скончались 28 596 человек, из них 18 260 умерли в больницах", - говорится в коммюнике. При этом отмечается, что данные по количеству умерших в домах престарелых будут актуализированы 29 мая.
С момента начала эпидемии были госпитализированы более 101 тысячи человек, из них 17,8 тысячи находились в реанимации. Более 66 тысяч выздоровели и вернулись домой.
По данным на среду, в больницах остаются остаются 15680 человек (неделю назад их было 17 941). За последние 24 часа в больницы поступил 271 новый пациент. В реанимации находится 1501 человек (неделю назад - 1794 человека). За сутки в реанимацию поступили 32 пациента, вместе с тем общее число больных, находящихся в реанимации, снизилось на 54 по сравнению со вторником, сообщает минздрав.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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