В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19

ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 412, до 37 460 человек, количество выявленных новых заражений - на 2013, до 267 240 человек, сообщил минздрав страны.
Накануне в Британии умерли 134 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2004.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.