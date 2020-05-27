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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:28
https://ria.ru/20200527/1572085578.html
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19

20:28 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 412, до 37 460 человек, количество выявленных новых заражений - на 2013, до 267 240 человек, сообщил минздрав страны.
Накануне в Британии умерли 134 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2004.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияВ мире
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