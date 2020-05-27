Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:27
https://ria.ru/20200527/1572085545.html
Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции

20:27 27.05.2020
727
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге отметил, что в столице пока рано полностью отменять режим самоизоляции, но на свежем воздухе можно позволить себе регулярно бывать.
"Девять недель "домашнего режима" не прошли даром. Тысячи спасенных жизней – родственников, друзей, соседей и коллег по работе – ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома. Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - написал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
7400434
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
В Москве при поездке в парк или сквер надо заказывать цифровой пропуск
Прохожие на улице в Москве
В Москве с 1 июня начнется второй этап смягчения ограничений по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, какие заведения пока рано открывать
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
ГУМ
В московских торговых центрах ограничат число посетителей
Сотрудники полиции в Александровском саду в Москве
Москвичам разрешили выходить на прогулки не более трех раз в неделю
Мужчина с ноутбуком
Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Девушка на набережной Тараса Шевченко в Москве
Для каждого московского дома опубликуют график "прогулочных дней"
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин заявил, что сделан большой шаг к возвращению к нормальной жизни
Женщина в сквере имени С. П. Королева в Москве во время режима самоизоляции жителей
Для свободного посещения в Москве откроют парки, кроме Зарядья
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
Срок действия цифровых пропусков в Москве продлят автоматически
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Опечатанная детская площадка
В Москве сохранили запрет на использование лавочек и детских площадок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Режим пропусков введут для прилетающих в главный аэропорт Камчатки
08:17В Приморье с 27 мая начнется снятие ограничений
08:16В Новосибирске ветер повалил десятки деревьев и снес три остановки
08:15Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3,3 тысячи
08:12В Москве 123 компании воспользовались мерой по отмене платы за аренду
08:09В Таиланде выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
08:06Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина
08:04Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
07:55Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 150 тысяч
07:54В Кузбассе за сутки выявили 18 случаев коронавируса
07:52Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи
07:48Премьер Киргизии взял отпуск на время расследования уголовного дела
07:42В Германии за сутки выявили 362 случая коронавируса
07:41Водители в Гонконге устроили протест, замедляя поток на выезде из тоннеля
07:39В Кузбассе пятнадцатилетний подросток утонул на озере
07:38Штормовой ветер в Кузбассе за ночь повредил почти 150 крыш
07:37Житель Приморья рассказал, почему он ушел жить в лес с тремя детьми
07:34КС Венесуэлы признал законность смещения Гуаидо с должности спикера
07:16Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин
07:10В МЭА рассказали о сокращении мировых инвестиций в энергетику
Лента новостейМолния