Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге отметил, что в столице пока рано полностью отменять режим самоизоляции, но на свежем воздухе можно позволить себе регулярно бывать.
"Девять недель "домашнего режима" не прошли даром. Тысячи спасенных жизней – родственников, друзей, соседей и коллег по работе – ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома. Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - написал он.
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