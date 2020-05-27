Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции

"Девять недель "домашнего режима" не прошли даром. Тысячи спасенных жизней – родственников, друзей, соседей и коллег по работе – ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома. Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - написал он.