Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:43
https://ria.ru/20200527/1572085472.html
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571878882_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_9ab44087bd5570de00818399c917fc2b.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня

20:25 27.05.2020 (обновлено: 21:43 27.05.2020)
63731
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 1 июня будет усилен масочный режим и установлены определенные правила прогулок.
"С 1 июня 2020 года будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно", - написал он в блоге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
32153128300
Обсудить 26
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Заводик не окупается... никак ребяткам не понять, что маска спасает от штрафа а не от вируса... поэтому неуважаемый мэр, меняйте свои масочки сам, а мы по старинке, месяц в одной... так что забудь про свой заводик
27 мая, 20:52
Max Maxov
16350006
Маска и перчатки на улице? Он в своем уме?!
27 мая, 20:54
Александр Виноградов
126130105
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель: санкции против России будут сохраняться без прогресса по Украине
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, какие заведения пока рано открывать
Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве
Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе
Мужчина с ноутбуком
Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим
Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Посетитель ярмарки вакансий
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния