Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня

"С 1 июня 2020 года будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно", - написал он в блоге.