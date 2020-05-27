Комиссия Госдумы обсудит недостоверные публикации о COVID-19 в России

"Двадцать восьмого мая состоится заседание комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. На заседании планируется обсудить выявленные в ходе мониторинга факты распространения в зарубежных СМИ недостоверной информации о России, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а также законодательные инициативы комиссии, направленные на создание дополнительных мер по противодействию вмешательству во внутренние дела России", - говорится в сообщении.