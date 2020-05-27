Комиссия Госдумы обсудит недостоверные публикации о COVID-19 в России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ на заседании в четверг обсудит факты распространения в СМИ недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в России, сообщили журналистам в пресс-службе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
"Двадцать восьмого мая состоится заседание комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. На заседании планируется обсудить выявленные в ходе мониторинга факты распространения в зарубежных СМИ недостоверной информации о России, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а также законодательные инициативы комиссии, направленные на создание дополнительных мер по противодействию вмешательству во внутренние дела России", - говорится в сообщении.
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