Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:24
https://ria.ru/20200527/1572085441.html
Комиссия Госдумы обсудит недостоверные публикации о COVID-19 в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

Комиссия Госдумы обсудит недостоверные публикации о COVID-19 в России

20:24 27.05.2020
241
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ на заседании в четверг обсудит факты распространения в СМИ недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в России, сообщили журналистам в пресс-службе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
"Двадцать восьмого мая состоится заседание комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. На заседании планируется обсудить выявленные в ходе мониторинга факты распространения в зарубежных СМИ недостоверной информации о России, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а также законодательные инициативы комиссии, направленные на создание дополнительных мер по противодействию вмешательству во внутренние дела России", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейский
Вчера, 09:42Распространение нового коронавируса
В Хабаровске возбудили дело из-за фейка о росте преступности
1020010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФПроисшествия
Рекомендуем
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19
Схиигумен Сергий
В РПЦ назвали причину запрета в служении схиигумена Сергия Романова
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, какие заведения пока рано открывать
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин утвердил инвестиционный налоговый вычет для промышленников
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
Власти Москвы продлили рекомендацию не посещать религиозные объекты
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции продолжает снижаться
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти пациентов с COVID-19
Оборудование для прачечных
В Москве заработают мультисервисы, химчистки, прачечные и мастерские
Мужчина с ноутбуком
Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы
Первая леди США Меланья Трамп
Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния