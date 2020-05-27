Собянин утвердил инвестиционный налоговый вычет для промышленников

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил инвестиционный налоговый вычет в качестве новой меры поддержки для промышленников в Москве, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных связей Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый механизм поддержки промышленных предприятий, которые активно инвестируют средства в развитие производства, они смогут получить статус "московского инвестора" и снизить региональную часть налога на прибыль до 12,5 % или 8%", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Он отметил, что предприятие, подтвердившее статус "московского инвестора" первой категории, сможет получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль - 12,5%, а второй категории - 8%.

"При этом если предприятие активно инвестирует в развитие своего производства, то может получить "скидку" на региональный налог в размере до 90% от суммы вложенных инвестиций. Сумма федеральной части налога на прибыль может быть списана полностью", - пояснил Ефимов.

Отмечается, что неиспользованную сумму региональной льготы можно будет переносить на последующие периоды, до семи лет, а федеральную необходимо будет использовать в течение одного года. Для получения инвестиционного налогового вычета минимальная годовая сумма расходов на развитие производства для "московского инвестора" первой категории должна составлять 200 миллионов рублей, второй категории 300 миллионов рублей.

"Основными условиями получения статуса "московского инвестора" и инвестиционного налогового вычета являются – осуществление деятельности в Москве и отсутствие процедуры ликвидации и банкротства. Помимо этого коэффициент обновления основных фондов предприятия должен составлять не менее 8% за последний год или не менее 35% за последние пять лет, а средняя ежемесячная зарплата работников должна быть не меньше среднемесячного трудового дохода по Москве", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров

Отмечается, что с 2023 года в соответствии с изменениями федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, перестанут действовать. "До 1 января 2023 года промкомплексы и технопарки могут выбрать либо текущую льготу на налог на прибыль в размере 12,5%, либо инвестиционный налоговый вычет, при этом у них останутся льготы на имущество и землю", – подчеркнул директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.