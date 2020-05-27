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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:48
https://ria.ru/20200527/1572085238.html
Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы
https://cdn21.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_0:0:5616:3159_1036x0_80_0_0_c0a23de7b0194fdce218ee54df50ae17.jpg
РИА Новости

Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы

20:19 27.05.2020 (обновлено: 20:48 27.05.2020)
4320
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работники архитектурных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли, с 1 июня смогут вернуться на работу, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"В свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Но те работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат", - написал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 17:55
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10202022
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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