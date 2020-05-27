Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работники архитектурных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли, с 1 июня смогут вернуться на работу, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"В свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Но те работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат", - написал он.
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