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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:17
https://ria.ru/20200527/1572085201.html
Срок действия цифровых пропусков в Москве продлят автоматически
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318470_0:0:3467:1951_1036x0_80_0_0_6f75c3eb7c5d8ad06542b886f9155f9a.jpg
РИА Новости

Срок действия цифровых пропусков в Москве продлят автоматически

20:17 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переоформлять цифровые пропуска с 1 июня не нужно, срок их действия будет продлен автоматически, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"... Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически", - написал он в блоге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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