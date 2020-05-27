Срок действия цифровых пропусков в Москве продлят автоматически

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переоформлять цифровые пропуска с 1 июня не нужно, срок их действия будет продлен автоматически, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"... Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически", - написал он в блоге.
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