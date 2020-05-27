Срок действия цифровых пропусков в Москве продлят автоматически

"... Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически", - написал он в блоге.