Собянин рассказал, какие заведения пока рано открывать

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.
"Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей", - написал он в своем блоге.
Собянин также сообщил, что через две недели в Москве будет принято решение о продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки.