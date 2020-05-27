В Москве с 1 июня начнется второй этап смягчения ограничений по COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений по коронавирусу, возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки", - говорится в блоге.
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