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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:05
https://ria.ru/20200527/1572084800.html
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390525_0:1:1999:1125_1036x0_80_0_0_9b929fce9ec301c40ce1a2a3a9205974.jpg
РИА Новости

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

20:05 27.05.2020
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© Depositphotos / photography33Прививка
Прививка
© Depositphotos / photography33
Прививка. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал Neakriti.
Эту меру одобрило национальное агентство по лекарственным средствам, а вакцинацию будут проводить в Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. Neakriti сообщает, что к подобным шагам прибегли также Германия, Австралия и Нидерланды.
Эффективность прививки БЦЖ доказали ученые в ходе исследования, проходившего в течение трех лет. Оказалось, что прошедшие вакцинацию люди имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций. По мнению специалистов, эта мера позволит защитить людей из группы риска по коронавирусу.
"Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная", — заявил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.
Он уточнил, что перед вакцинацией пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.
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БЦЖ — вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.
В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. В России прививка БЦЖ обязательна.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены около пяти с половиной миллионов человек, из которых почти 350 тысяч умерли. В Греции инфицировано почти три тысячи человек.  
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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