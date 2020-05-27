В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

Эту меру одобрило национальное агентство по лекарственным средствам, а вакцинацию будут проводить в Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. Neakriti сообщает, что к подобным шагам прибегли также Германия, Австралия и Нидерланды.
Эффективность прививки БЦЖ доказали ученые в ходе исследования, проходившего в течение трех лет. Оказалось, что прошедшие вакцинацию люди имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций. По мнению специалистов, эта мера позволит защитить людей из группы риска по коронавирусу.
"Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная", — заявил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.
Он уточнил, что перед вакцинацией пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.
БЦЖ — вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.
В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. В России прививка БЦЖ обязательна.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены около пяти с половиной миллионов человек, из которых почти 350 тысяч умерли. В Греции инфицировано почти три тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.