В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня в С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал Neakriti

Австралия и Нидерланды. Эту меру одобрило национальное агентство по лекарственным средствам, а вакцинацию будут проводить в Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. Neakriti сообщает, что к подобным шагам прибегли также Германия

Эффективность прививки БЦЖ доказали ученые в ходе исследования, проходившего в течение трех лет. Оказалось, что прошедшие вакцинацию люди имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций. По мнению специалистов, эта мера позволит защитить людей из группы риска по коронавирусу.

"Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная", — заявил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.

Он уточнил, что перед вакцинацией пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.

БЦЖ — вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.

В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. В России прививка БЦЖ обязательна.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , всего заражены около пяти с половиной миллионов человек, из которых почти 350 тысяч умерли. В Греции инфицировано почти три тысячи человек.