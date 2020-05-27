Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.

Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.

Отмечается, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они продлеваются автоматически.

Таким образом, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки.

Остаются закрытыми и салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, бани.

При этом с 1 июня в столице в тестовом режиме и по графику разрешат прогулки, в том числе жителям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания.

Возобновят работу непродовольственные магазины и центры по оказанию услуг, не требующие длительного присутствия клиента: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

В городе откроются скверы и парки, кроме " Зарядья ".

Помимо этого, возобновят торговлю ярмарки выходного дня, заработает велопрокат.

На фоне смягчения ограничений в Москве усилят масочный и перчаточный режим, уточнил Собянин. Теперь использовать респираторы, маски и другие средства защиты нужно при любом выходе из дома.

Также из-за снижения нагрузки на здравоохранение в городе значительно увеличат объемы оказания плановой медпомощи — в ближайшие недели порядка пяти тысяч мест в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, вернутся к обычному режиму работы.

Всего в России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 умерли.

В мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.