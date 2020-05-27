Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.
Отмечается, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они продлеваются автоматически.
Таким образом, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки.
Остаются закрытыми и салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, бани.
При этом с 1 июня в столице в тестовом режиме и по графику разрешат прогулки, в том числе жителям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания.
Возобновят работу непродовольственные магазины и центры по оказанию услуг, не требующие длительного присутствия клиента: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
В городе откроются скверы и парки, кроме "Зарядья".
Помимо этого, возобновят торговлю ярмарки выходного дня, заработает велопрокат.
На фоне смягчения ограничений в Москве усилят масочный и перчаточный режим, уточнил Собянин. Теперь использовать респираторы, маски и другие средства защиты нужно при любом выходе из дома.
Также из-за снижения нагрузки на здравоохранение в городе значительно увеличат объемы оказания плановой медпомощи — в ближайшие недели порядка пяти тысяч мест в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, вернутся к обычному режиму работы.
Всего в России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 умерли.
В мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.