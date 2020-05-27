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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T00:45
https://ria.ru/20200527/1572084425.html
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015722_0:137:3032:1843_1036x0_80_0_0_bb6ac2551a7917af6b66148676efb4db.jpg
РИА Новости

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

19:59 27.05.2020 (обновлено: 00:45 28.05.2020)
234051
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.
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Отмечается, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они продлеваются автоматически.
Таким образом, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки.
Остаются закрытыми и салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, бани.
При этом с 1 июня в столице в тестовом режиме и по графику разрешат прогулки, в том числе жителям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания.
Возобновят работу непродовольственные магазины и центры по оказанию услуг, не требующие длительного присутствия клиента: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
В городе откроются скверы и парки, кроме "Зарядья".
Помимо этого, возобновят торговлю ярмарки выходного дня, заработает велопрокат.
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На фоне смягчения ограничений в Москве усилят масочный и перчаточный режим, уточнил Собянин. Теперь использовать респираторы, маски и другие средства защиты нужно при любом выходе из дома.
Также из-за снижения нагрузки на здравоохранение в городе значительно увеличат объемы оказания плановой медпомощи — в ближайшие недели порядка пяти тысяч мест в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, вернутся к обычному режиму работы.
Всего в России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 умерли.
В мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Я надеюсь, что молодёжь в Москве всё таки восстанет! Иначе дальше можно только шерсть стричь со всех!
27 мая, 21:55
ВПВова Петин
283511330
Ну пока мы будем мириться сидеть как звери в клетках,этот цирк будет продолжаться
27 мая, 20:10
Руслан Солар
245512164
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