В РПЦ назвали причину запрета в служении схиигумена Сергия Романова

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

По его мнению, решение ограничить публичную деятельность схиигумена, оставив для него возможность совершать богослужения, было "разумным и умеренным".