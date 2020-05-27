ВОЗ создала новый Фонд для финансовой поддержки здравоохранения

Фонд является независимым от ВОЗ юридическим лицом и будет содействовать привлечению средств, поступающих в виде пожертвований от граждан, отдельных крупных доноров и корпоративных партнеров. Эта финансовая помощь будет направлена на осуществление программ ВОЗ и партнеров.