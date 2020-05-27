ВОЗ создала новый Фонд для финансовой поддержки здравоохранения

ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне заявлений США о возможном отказе от финансирования организации объявила о создании независимого Фонда, который будет оказывать экономическую поддержку усилий ВОЗ по решению наиболее неотложных задач в сфере здравоохранения во всем мире, говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в среду.
Фонд, штаб-квартира которого находится в Женеве, будет оказывать финансовую поддержку работе ВОЗ и партнеров по достижению целей к 2023 году обеспечить защиту 1 миллиарда человек от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения еще для 1 миллиарда человек и добиться повышения уровня здоровья и благополучия еще 1 миллиарда человек.
Фонд является независимым от ВОЗ юридическим лицом и будет содействовать привлечению средств, поступающих в виде пожертвований от граждан, отдельных крупных доноров и корпоративных партнеров. Эта финансовая помощь будет направлена на осуществление программ ВОЗ и партнеров.
"Важным слагаемым успеха будущей деятельности ВОЗ является расширение донорской базы и повышение как количества, так и качества финансовых ресурсов, находящихся в ее распоряжении. Создание Фонда ВОЗ как один из элементов трансформации организации – важный шаг вперед по направлению к этой цели, а также к цели по повышению уровня здоровья людей, поддержанию безопасности в мире и охвату уязвимых групп населения услугами здравоохранения", – приводятся в заявлении слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Основателем Фонда ВОЗ стал бывший министр здравоохранения Швейцарии и генеральный директор национальных органов здравоохранения Швейцарии профессор Томас Целтнер. По его словам, "ВОЗ нуждается в сильном и независимом внешнем источнике поддержки, который сможет помогать ей и содействовать повышению результативности ее работы".
Как подчеркивается в заявлении ВОЗ, в свете пандемии COVID-19 Фонд ВОЗ на первом этапе своей деятельности сосредоточит усилия на чрезвычайных ситуациях и реагировании на пандемию и в дополнение к этому будет предоставлять средства на решение других приоритетных задач ВОЗ в сфере глобального здравоохранения.
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