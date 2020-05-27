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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:55
https://ria.ru/20200527/1572084274.html
Роспотребнадзор призвал доставлять детей в лагеря по "зеленым коридорам"
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РИА Новости

Роспотребнадзор призвал доставлять детей в лагеря по "зеленым коридорам"

19:55 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтправка детей в детский лагерь
Отправка детей в детский лагерь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Доставлять детей в оздоровительные лагеря следует по заранее подготовленным маршрутам - "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации детского летнего отдыха.
Поясняется, что при снятии ограничений и стабилизации ситуации с коронавирусом нужно обеспечить меры профилактики при доставке детей в оздоровительные лагеря.
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Роспотребнадзор рекомендует размещать детей в железнодорожных вагонах, исключающих свободный проход посторонних лиц, ограничить контакт детей с посторонними при "прямой" доставке любым видом транспорта, включая автомобильный.
"Осуществлять доставку по заранее подготовленным маршрутам ("зеленым коридорам") в аэропортах и на вокзалах для обязательной изоляции организованных групп детей", - говорится в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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