Роспотребнадзор призвал доставлять детей в лагеря по "зеленым коридорам"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Доставлять детей в оздоровительные лагеря следует по заранее подготовленным маршрутам - "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации детского летнего отдыха.
Поясняется, что при снятии ограничений и стабилизации ситуации с коронавирусом нужно обеспечить меры профилактики при доставке детей в оздоровительные лагеря.
Роспотребнадзор рекомендует размещать детей в железнодорожных вагонах, исключающих свободный проход посторонних лиц, ограничить контакт детей с посторонними при "прямой" доставке любым видом транспорта, включая автомобильный.
"Осуществлять доставку по заранее подготовленным маршрутам ("зеленым коридорам") в аэропортах и на вокзалах для обязательной изоляции организованных групп детей", - говорится в рекомендациях.
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