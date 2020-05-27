Роспотребнадзор призвал доставлять детей в лагеря по "зеленым коридорам"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Доставлять детей в оздоровительные лагеря следует по заранее подготовленным маршрутам - "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах, следует из рекомендаций Доставлять детей в оздоровительные лагеря следует по заранее подготовленным маршрутам - "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации детского летнего отдыха.

Поясняется, что при снятии ограничений и стабилизации ситуации с коронавирусом нужно обеспечить меры профилактики при доставке детей в оздоровительные лагеря.

Роспотребнадзор рекомендует размещать детей в железнодорожных вагонах, исключающих свободный проход посторонних лиц, ограничить контакт детей с посторонними при "прямой" доставке любым видом транспорта, включая автомобильный.

"Осуществлять доставку по заранее подготовленным маршрутам ("зеленым коридорам") в аэропортах и на вокзалах для обязательной изоляции организованных групп детей", - говорится в рекомендациях.