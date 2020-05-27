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Культура
2020-05-27T22:41
https://ria.ru/20200527/1572084121.html
Фильм по комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор" выйдет в 2021 году
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РИА Новости

Фильм по комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор" выйдет в 2021 году

22:41 27.05.2020
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© издательство BUBBLE Обложка комикса "Игорь Гром"
Обложка комикса Игорь Гром
© издательство BUBBLE
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьера фильма по мотивам комикса "Майор Гром: Чумной Доктор" состоится в 2021 году, сообщили создатели проекта в ходе пресс-конференции.
Первый трейлер полнометражного фильма был представлен поклонникам в среду, в ходе которого создатели объявили о выходе картины в прокат в 2021 году.
"Вы создали прорыв в нашем кинематографе, по которому мы уже соскучились. Мне кажется, первый комикс и первый фильм о нем - это действительно событие, заслуживающее пристального внимания. Вам удалось сохранить душу, вы создали прекрасную возможность для развития ребенка, я восхищен работой, это будет действительно бомба", - рассказал актер Алексей Маклаков (майор Прокопенко).
"Я нашел среди своих друзей действующего оперативника. Я с ним очень много времени проводил: ходил к нему домой, смотрел, как он живет, общался с его супругой, которая тоже поделилась интересными вещами. Перед каждой сменой вечером я орал в подушку, чтобы голос подсел", - сообщил исполнитель роли майора полиции Тихон Жизневский.
В центре сюжета майор полиции Игорь Гром, который известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Но все резко меняется с появлением человека в маске - Чумного Доктора, который решает убивать людей, ушедших от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и другие.
"Майор Гром" - самый популярный и успешный комикс в России: за восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более миллиона копий, став национальным бестселлером с огромной фанбазой по всей стране.
Главный редактор Bubble Comics Роман Котков
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