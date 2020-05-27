Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе не признал вину

САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следствие предъявило жителю Следствие предъявило жителю Пензенской области обвинение в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, вину он не признал и от дачи показаний отказался, сообщило областное управление СК РФ.

Днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая сообщение об ее исчезновении поступило следователям, в тот же день в лесополосе в Первомайском районе Пензы нашли тело с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя села Засечное Пензенского района . На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного УМВД, задержанный признался, что задушил девочку якобы из-за оскорбления, после чего раздел ее и выбросил одежду. Он помещен под стражу.

"Несмотря на то, что злоумышленник с момента задержания отказался давать следствию показания и оказывать содействие в установлении обстоятельств совершения преступлений, следователями собраны достаточные доказательства, давшие основания для предъявления задержанному обвинения в совершении особо тяжких преступлений… Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранту дела предъявили обвинение по статьям УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.