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2020-05-27T19:48
https://ria.ru/20200527/1572083955.html
Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе не признал вину
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РИА Новости

Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе не признал вину

19:48 27.05.2020
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Пензенской областиПодозреваемый в убийстве девочки в Пензе
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе
© Фото : Следственное управление СК РФ по Пензенской области
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следствие предъявило жителю Пензенской области обвинение в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, вину он не признал и от дачи показаний отказался, сообщило областное управление СК РФ.
Днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая сообщение об ее исчезновении поступило следователям, в тот же день в лесополосе в Первомайском районе Пензы нашли тело с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя села Засечное Пензенского района. На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного УМВД, задержанный признался, что задушил девочку якобы из-за оскорбления, после чего раздел ее и выбросил одежду. Он помещен под стражу.
"Несмотря на то, что злоумышленник с момента задержания отказался давать следствию показания и оказывать содействие в установлении обстоятельств совершения преступлений, следователями собраны достаточные доказательства, давшие основания для предъявления задержанному обвинения в совершении особо тяжких преступлений… Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигуранту дела предъявили обвинение по статьям УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Ранее он по приговору Пензенского областного суда уже отбывал наказание в виде 15 лет лишения свободы за совершение убийства 11-летней девочки", - добавили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПензаПензенская областьПервомайский районПроисшествия
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