На Тамбовщине на создание "Точек роста" направят 96 млн рублей

"В 2020 году центры "Точка роста" будут открыты в 26 муниципалитетах региона – повсеместно, кроме городов Тамбов и Мичуринск, а также Пичаевского и Староюрьевского районов. На их создание из федерального бюджета будет выделено около 46 миллионов рублей. К ним на условиях софинансирования добавят 49,8 миллиона рублей из бюджета Тамбовской области. Федеральные средства будут направлены на оборудование и меблировку шахматных зон. Средства областного бюджета - на проведение ремонтов, брендирование, закупку мебели, повышение квалификации сотрудников, а также командировочные расходы во время проведения выездных мероприятий", - сказал представитель пресс-службы.