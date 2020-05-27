На Тамбовщине на создание "Точек роста" направят 96 млн рублей

ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году на создание центров "Точка роста" по нацпроекту "Образование" будет направлено около 96 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В этом году в 42 сельских школах Тамбовской области появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Это современные площадки, где есть все необходимое для юных техников, творцов, испытателей, которые смогут реализовать свой потенциал, попробовать себя в разных профессиях, изучить современные технологии.
"В 2020 году центры "Точка роста" будут открыты в 26 муниципалитетах региона – повсеместно, кроме городов Тамбов и Мичуринск, а также Пичаевского и Староюрьевского районов. На их создание из федерального бюджета будет выделено около 46 миллионов рублей. К ним на условиях софинансирования добавят 49,8 миллиона рублей из бюджета Тамбовской области. Федеральные средства будут направлены на оборудование и меблировку шахматных зон. Средства областного бюджета - на проведение ремонтов, брендирование, закупку мебели, повышение квалификации сотрудников, а также командировочные расходы во время проведения выездных мероприятий", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" на Тамбовщине уже созданы 12 центров "Точка роста". На эти цели региону в 2019 году из федерального бюджета было выделено свыше 19,3 миллиона рублей, из областного бюджета добавлено около 14,8 миллиона рублей.