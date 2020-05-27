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Тамбовская область
2020-05-27T19:42
https://ria.ru/20200527/1572083797.html
На Тамбовщине на создание "Точек роста" направят 96 млн рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:0:2937:1652_1036x0_80_0_0_732d54afbc8fdfbe8780a91677c726bc.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине на создание "Точек роста" направят 96 млн рублей

19:42 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году на создание центров "Точка роста" по нацпроекту "Образование" будет направлено около 96 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В этом году в 42 сельских школах Тамбовской области появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Это современные площадки, где есть все необходимое для юных техников, творцов, испытателей, которые смогут реализовать свой потенциал, попробовать себя в разных профессиях, изучить современные технологии.
"В 2020 году центры "Точка роста" будут открыты в 26 муниципалитетах региона – повсеместно, кроме городов Тамбов и Мичуринск, а также Пичаевского и Староюрьевского районов. На их создание из федерального бюджета будет выделено около 46 миллионов рублей. К ним на условиях софинансирования добавят 49,8 миллиона рублей из бюджета Тамбовской области. Федеральные средства будут направлены на оборудование и меблировку шахматных зон. Средства областного бюджета - на проведение ремонтов, брендирование, закупку мебели, повышение квалификации сотрудников, а также командировочные расходы во время проведения выездных мероприятий", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" на Тамбовщине уже созданы 12 центров "Точка роста". На эти цели региону в 2019 году из федерального бюджета было выделено свыше 19,3 миллиона рублей, из областного бюджета добавлено около 14,8 миллиона рублей.
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Тамбовская областьТамбовская областьОбразование - Общество
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