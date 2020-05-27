Суд вынес приговор жителю Пермского края за убийство двух девушек

Следствием установлено, что в июле и октябре 2018 года обвиняемый, находясь на пустыре в малолюдной местности в городе Соликамске, совершил убийство двух молодых девушек. Он нанес потерпевшим множественные удары ножом, после чего злоумышленник похитил их мобильные телефоны.

Останки одной из девушек были найдены в декабре 2018 года, а второй - в августе 2019 года. Злоумышленник был задержан и в ходе допроса подробно пояснил обстоятельства совершенных преступлений. На время следствия он заключен был под стражу.