Суд вынес приговор жителю Пермского края за убийство двух девушек

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Житель Пермского края осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух молодых девушек, сообщается на сайте СК РФ.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому за хищения жителю города Соликамска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в июле и октябре 2018 года обвиняемый, находясь на пустыре в малолюдной местности в городе Соликамске, совершил убийство двух молодых девушек. Он нанес потерпевшим множественные удары ножом, после чего злоумышленник похитил их мобильные телефоны.
Останки одной из девушек были найдены в декабре 2018 года, а второй - в августе 2019 года. Злоумышленник был задержан и в ходе допроса подробно пояснил обстоятельства совершенных преступлений. На время следствия он заключен был под стражу.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - добавляется в сообщении.