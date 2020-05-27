Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей.
Отмечается, что открывать детские лагеря можно не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе. Соответствующее решение принимает региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.
До снятия ограничительных мер дети могут отдыхать в регионе проживания, а те, кто живет в городах федерального значения, могут поехать в лагерь, расположенный в граничащем субъекте.
Роспотребнадзор также рекомендует:
—детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру;
—запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены;
—допускать персонал лагеря к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19;
—организовать отдельный заезд и смены в лагерях для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания;
—доставлять детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам — "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах;
—снизить наполняемость групп и отрядов — она должна составлять не более половины от проектной мощности;
—закрепить за каждым отрядом отдельное помещение;
—организовать такое размещение детей, которое обеспечивало бы социальную дистанцию в 1,5 метра.
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