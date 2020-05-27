Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей

— детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру; детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру;

— запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены; запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены;

— допускать персонал лагеря к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19; допускать персонал лагеря к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19;

— организовать отдельный заезд и смены в лагерях для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания; организовать отдельный заезд и смены в лагерях для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания;

— доставлять детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам — "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах; доставлять детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам — "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах;

— снизить наполняемость групп и отрядов — она должна составлять не более половины от проектной мощности; снизить наполняемость групп и отрядов — она должна составлять не более половины от проектной мощности;

— закрепить за каждым отрядом отдельное помещение; закрепить за каждым отрядом отдельное помещение;