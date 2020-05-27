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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:41
https://ria.ru/20200527/1572083457.html
Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
https://cdn22.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_0:4:3198:1803_1036x0_80_0_0_f8b5496b63f2891a8af7ecfb89346f26.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей

19:35 27.05.2020 (обновлено: 19:41 27.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей.
Отмечается, что открывать детские лагеря можно не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе. Соответствующее решение принимает региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.
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До снятия ограничительных мер дети могут отдыхать в регионе проживания, а те, кто живет в городах федерального значения, могут поехать в лагерь, расположенный в граничащем субъекте.
Роспотребнадзор также рекомендует:
детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру;
запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены;
допускать персонал лагеря к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19;
организовать отдельный заезд и смены в лагерях для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания;
доставлять детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам — "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах;
снизить наполняемость групп и отрядов — она должна составлять не более половины от проектной мощности;
закрепить за каждым отрядом отдельное помещение;
организовать такое размещение детей, которое обеспечивало бы социальную дистанцию в 1,5 метра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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