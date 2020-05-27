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2020-05-27T19:36
https://ria.ru/20200527/1572083379.html
Роспотребнадзор призвал пересмотреть режим работы детских лагерей
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РИА Новости

Роспотребнадзор призвал пересмотреть режим работы детских лагерей

19:34 27.05.2020 (обновлено: 19:36 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Режим работы детских лагерей надо пересмотреть, чтобы максимально разделить отдыхающих, следует из рекомендаций, опубликованных Роспотребнадзором.
"Необходимо пересмотреть режим работы лагеря, проводить занятия по интересам, кружковую работу отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещения", - говорится документе.
Также рекомендуется запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены. "Устанавливается запрет на приём детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены", - следует из документа.
Кроме того, посторонним запрещается находиться на территории лагеря.
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