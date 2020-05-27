Роспотребнадзор призвал пересмотреть режим работы детских лагерей

"Необходимо пересмотреть режим работы лагеря, проводить занятия по интересам, кружковую работу отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещения", - говорится документе.

Также рекомендуется запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены. "Устанавливается запрет на приём детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены", - следует из документа.