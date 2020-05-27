Роспотребнадзор призвал ежедневно измерять температуру детям в лагерях

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Детям в период пребывания в детских лагерях необходимо ежедневно измерять температуру, следует из рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19, размещённых на сайте Роспотребнадзора.
"Ежедневно проводится "утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температуры", - следует из документа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.