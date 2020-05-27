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2020-05-27T19:28
https://ria.ru/20200527/1572083052.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску персонала в детские лагеря
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску персонала в детские лагеря

19:28 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Допуск к работе персонала детского лагеря осуществляется по результатам анализа на наличие антител к COVID-19, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
"Допуск к работе персонала осуществляется по результатам иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведённого не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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