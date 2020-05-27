Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску персонала в детские лагеря

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Допуск к работе персонала детского лагеря осуществляется по результатам анализа на наличие антител к COVID-19, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
"Допуск к работе персонала осуществляется по результатам иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведённого не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.