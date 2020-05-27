Роспотребнадзор дал рекомендации по работе организаций отдыха детей

"До снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального значения, осуществляется в субъектах РФ, граничащих с ними", - говорится рекомендациях.