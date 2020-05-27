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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:24
https://ria.ru/20200527/1572082730.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе организаций отдыха детей
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе организаций отдыха детей

19:23 27.05.2020 (обновлено: 19:24 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаОтдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле
Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дети до снятия ограничительных мер из-за коронавируса могут отдыхать в регионе своего проживания, а дети из городов федерального значения - в граничащих с ними регионах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по работе организаций отдыха детей.
"До снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального значения, осуществляется в субъектах РФ, граничащих с ними", - говорится рекомендациях.
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