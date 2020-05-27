Экс-губернатор Иркутской области захотел вновь ее возглавить

"Но обстановка в стране и области изменилась. Больше нет тех факторов, которые стали для меня решающими и заставили написать заявление об отставке. Я не могу оставаться равнодушным и безучастным. В условиях нарастающего по всей стране социально-экономического кризиса нужна команда, которая работает и не боится ответственности. Нужно возвращать область на путь развития и управляемости", - добавил экс-глава Иркутской области.