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Туризм
2020-05-27T19:20
https://ria.ru/20200527/1572082539.html
Крым попросил отменить три требования Роспотребнадзора к работе отелей
https://cdn22.img.ria.ru/images/152496/36/1524963657_0:0:3132:1761_1036x0_80_0_0_7672e54d341718e37e6928b53d608261.jpg
РИА Новости

Крым попросил отменить три требования Роспотребнадзора к работе отелей

19:20 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Власти Крыма просят правительство РФ отменить требования Роспотребнадзора об обязательном тестировании на COVID туристов и сотрудников отелей, соблюдение дистанции на пляжах и требование о работе отеля как обсерватора при выявлении зараженного, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов заявил, что решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в Крыму должно быть принято до начала лета на федеральном уровне.
"По нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор", - написал Аксенов, отметив, что при этом неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм остается обязательным.
Аксенов отметил третий аспект работы курортов – размещение людей на пляжах.
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"И еще один важный вопрос, связанный с работой пляжей. Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям", - написал он.
Аксенов добавил, что власти Крыма обратились в правительство с просьбой исключить эти требования из-за того, что они "невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций". Он добавил, что Крым ждет решения федерального центра.
Всего на утро среды в республике за весь период зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. Продолжают лечение 168 человек, за весь период выписано с выздоровлением 178 человек, 11 скончались (подтвержденный диагноз коронавирус у трех из них).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Правительство РФОбщество
Популярные комментарии
Поняли, что туризм накроется, и запаниковали. Т.к. Крым всегда жил за счет лета, и при Украине и при России. То границы закрывали, а теперь- все отменяйте, народ доходов за лето не получит, и зимой власть сожрет.
27 мая, 19:41
Мари Вапи
830104
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