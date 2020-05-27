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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:19
https://ria.ru/20200527/1572082493.html
В Бразилии оценили потери рынка труда от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии оценили потери рынка труда от коронавируса

19:19 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рынок труда Бразилии из-за пандемии коронавируса потерял более 1,1 миллиона мест, в чилийской столице уровень безработицы поднялся до рекордного уровня 1985 года.
По данным общего реестра занятости бразильского министерства экономики, в марте, когда начали вводиться первые ограничительные меры, работу потеряли более 240 тысяч человек. Еще более резкий скачок безработицы произошел в апреле, когда были потеряны более 860 тысяч рабочих мест.
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Скорость распространения нового коронавируса
Единственным сектором экономики страны, наращивавшим занятость в первом квартале, стало сельское хозяйство и животноводство, которым дополнительно потребовалось 10 тысяч рабочих рук.
В чилийской столице Сантьяго в марте уровень безработицы составил 15,6% - рекордный показатель начиная с июня 1985 года, сообщает центр обработки микроданных Чилийского университета. В численном эквиваленте это составляет почти 470 тысяч человек, оставшихся без работы.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСантьяго (город)БразилияВ мире
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