В Бразилии оценили потери рынка труда от коронавируса

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рынок труда Бразилии из-за пандемии коронавируса потерял более 1,1 миллиона мест, в чилийской столице уровень безработицы поднялся до рекордного уровня 1985 года.
По данным общего реестра занятости бразильского министерства экономики, в марте, когда начали вводиться первые ограничительные меры, работу потеряли более 240 тысяч человек. Еще более резкий скачок безработицы произошел в апреле, когда были потеряны более 860 тысяч рабочих мест.
Единственным сектором экономики страны, наращивавшим занятость в первом квартале, стало сельское хозяйство и животноводство, которым дополнительно потребовалось 10 тысяч рабочих рук.
В чилийской столице Сантьяго в марте уровень безработицы составил 15,6% - рекордный показатель начиная с июня 1985 года, сообщает центр обработки микроданных Чилийского университета. В численном эквиваленте это составляет почти 470 тысяч человек, оставшихся без работы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.