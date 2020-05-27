В Бразилии оценили потери рынка труда от коронавируса

По данным общего реестра занятости бразильского министерства экономики, в марте, когда начали вводиться первые ограничительные меры, работу потеряли более 240 тысяч человек. Еще более резкий скачок безработицы произошел в апреле, когда были потеряны более 860 тысяч рабочих мест.