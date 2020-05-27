Роспотребнадзор рассказал, когда можно будет открыть детские лагеря

"Открытие оздоровительных организаций (отдыха и оздоровления детей - ред.) в 2020 году осуществляется не ранее третьего этапа возобновления деятельности", - говорится в документе.

Уточняется, что решение об открытии и функционировании детских лагерей принимает региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.