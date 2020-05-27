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2020-05-27T19:18
https://ria.ru/20200527/1572082384.html
ДНР ждет ответа на предложения по изменениям в закон о статусе Донбасса
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РИА Новости

ДНР ждет ответа на предложения по изменениям в закон о статусе Донбасса

19:18 27.05.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика ждет от Киева ответа на предложенные Донецком и Луганском изменения в закон об особом статусе Донбасса, заявила полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2014 года украинский парламент продлил его до конца 2020 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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"Несмотря на смену переговорщиков от Украины в политической группе, мы продолжаем слышать все те же заезженные попытки исказить суть Комплекса мер (по выполнению минских соглашений - ред.), и, в частности, заложенного в нем механизма политического урегулирования", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам полпреда ДНР, представители Киева пытаются "продвинуть идею о том, что якобы основой политической части минских соглашений является проведение местных выборов". Никонорова напомнила, что согласно Комплексу мер, прежде чем говорить о выборах, Киев должен согласовать с представителями самопровозглашенных республик закон об особом статусе Донбасса и закрепить его в конституции Украины.
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"Чтобы интенсифицировать работу по реализации политического блока Комплекса мер, республики в очередной раз направили представителям Украины свое видение акта о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса. Тем не менее, Киев пока не нашел времени ознакомиться с данным документом", - отметила Никонорова.
По ее словам, Киев пообещал озвучить свою позицию по предложениям от Донецка и Луганска только после напоминания о том, что в коммюнике по итогам встречи глав стран "нормандской четверки" подчеркнута необходимость согласования с представителями ДНР и ЛНР всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. "Однако мы настаиваем на предоставлении письменных позиций Киева. Уже давно пора перейти от обмена мнениями к предметному выполнению как политической части Комплекса мер, так и практической реализации тех поручений, который были даны в нормандском формате", – добавила Никонорова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныЛуганскВ мире
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