ДНР ждет ответа на предложения по изменениям в закон о статусе Донбасса

По словам полпреда ДНР, представители Киева пытаются "продвинуть идею о том, что якобы основой политической части минских соглашений является проведение местных выборов". Никонорова напомнила, что согласно Комплексу мер, прежде чем говорить о выборах, Киев должен согласовать с представителями самопровозглашенных республик закон об особом статусе Донбасса и закрепить его в конституции Украины.

"Чтобы интенсифицировать работу по реализации политического блока Комплекса мер, республики в очередной раз направили представителям Украины свое видение акта о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса. Тем не менее, Киев пока не нашел времени ознакомиться с данным документом", - отметила Никонорова.