Москва передаст регионам 300 тысяч тестов на антитела к COVID-19

"Будет направлен запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок общей суммой более 280 миллионов рублей", - рассказала Ракова.

По ее словам, также в регионы будут переданы более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.