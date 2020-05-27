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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:16
https://ria.ru/20200527/1572082316.html
Москва передаст регионам 300 тысяч тестов на антитела к COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_92ee60f6aa9fd1ed71d5ce807b416ca4.jpg
РИА Новости

Москва передаст регионам 300 тысяч тестов на антитела к COVID-19

19:16 27.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 200 тысяч упаковок медикаментов и 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19 направят для борьбы с коронавирусом в регионы из Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что столица направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом, а также средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование.
"Будет направлен запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок общей суммой более 280 миллионов рублей", - рассказала Ракова.
По ее словам, также в регионы будут переданы более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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