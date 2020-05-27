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2020-05-27T19:56
https://ria.ru/20200527/1572082219.html
Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая
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РИА Новости

Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая

19:13 27.05.2020 (обновлено: 19:56 27.05.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил конгрессу, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году.
"Гонконг больше не автономен от Китая, учитывая ситуацию на месте. США поддерживают народ Гонконга", — написал политик в Twitter.
Как отметил глава Госдепа в специальном заявлении, "катастрофическое решение Пекина — это лишь последнее в серии действий, которые в корне подрывают автономию и свободы Гонконга, а также собственные обещания Китая гонконгскому народу в соответствии с китайско-британской Совместной декларацией, международным договором, подписанным ООН".
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Помпео напомнил, что в соответствии с американским законом о политике в отношении Гонконга, Госдепартамент обязан оценивать степень его автономии от Китая, сейчас ситуация не соответствует той, что была до 1997 года, поэтому и закон неприменим.
"Ни один здравомыслящий человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах. <…> Если раньше Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, то теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг вслед за собой", — подчеркнул госсекретарь.
Помпео не уточнил, что именно собирается предпринять Вашингтон, однако ранее власти США заявляли, что изучают введение санкций против Пекина за действия в отношении Гонконга.
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Глава администрации территории Кэрри Лэм заявила, что принятие документа никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, и поддержала его рассмотрение.
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Кэрри ЛэмМайк ПомпеоВсекитайское собрание народных представителейВеликобританияГонконгКитайВ мире
Популярные комментарии
А какое дело помпею до Гонконга?
27 мая, 19:29
virshych
7661002
Великобритания, Гонконг, Китай понятно. А бепокойство США в лице Помпео каким здесь боком?
27 мая, 20:01
АААлекс. А.
5200001
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