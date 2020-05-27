Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая

"Ни один здравомыслящий человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах. <…> Если раньше Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, то теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг вслед за собой", — подчеркнул госсекретарь.