Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил конгрессу, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году.
Как отметил глава Госдепа в специальном заявлении, "катастрофическое решение Пекина — это лишь последнее в серии действий, которые в корне подрывают автономию и свободы Гонконга, а также собственные обещания Китая гонконгскому народу в соответствии с китайско-британской Совместной декларацией, международным договором, подписанным ООН".
Помпео напомнил, что в соответствии с американским законом о политике в отношении Гонконга, Госдепартамент обязан оценивать степень его автономии от Китая, сейчас ситуация не соответствует той, что была до 1997 года, поэтому и закон неприменим.
"Ни один здравомыслящий человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах. <…> Если раньше Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, то теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг вслед за собой", — подчеркнул госсекретарь.
Помпео не уточнил, что именно собирается предпринять Вашингтон, однако ранее власти США заявляли, что изучают введение санкций против Пекина за действия в отношении Гонконга.
Ранее на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей вынесли законопроект о национальной безопасности Гонконга.
По данным газеты South China Morning Post, документ запрещает подрывную и сепаратистскую деятельность: любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне.
По словам источника издания, Пекин считает, что заксобрание Гонконга, с учетом обстановки, не в состоянии принять такой закон, поэтому его внесли на рассмотрение ВСНП.
Глава администрации территории Кэрри Лэм заявила, что принятие документа никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, и поддержала его рассмотрение.
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