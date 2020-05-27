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Культура
2020-05-27T19:13
https://ria.ru/20200527/1572082191.html
Российский фильм "Спутник" набрал в сети более миллиона просмотров
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РИА Новости

Российский фильм "Спутник" набрал в сети более миллиона просмотров

19:13 27.05.2020
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© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
Кадр из фильма Спутник
© Предоставлено More.tv
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российский триллер Егора Абраменко "Спутник" набрал в сети более миллиона просмотров, фильм стал самым популярным релизом 2020 года на онлайн-площадках, сообщила пресс-служба Art Pictures Studio в среду.
"По итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник"... посмотрели более 1 миллиона раз. Картина стала самым популярным российским релизом 2020 года на каждой из онлайн-площадок, где состоялась премьера картины", – говорится в сообщении.
Премьера фильма состоялась 23 апреля в онлайн-кинотеатре more.tv, видеосервисе Wink и онлайн-кинотеатре ivi. Ранее кинотеатральный релиз "Спутника" был запланирован на апрель, но в связи с введением карантинных мер прокат был отменен. Создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить выход "Спутника" в кинотеатрах на неопределенный срок, а выпустить его в онлайн-формате.
Действие фильма происходит в СССР в 1983 году. На землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов выжил только один. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не совсем один… Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается докопаться до правды и спасти героя, который ей небезразличен.
Кадр из фильма Спутник
23 апреля, 08:00Культура
Премьера карантина — фильм "Спутник" о визите внеземного паразита в СССР
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