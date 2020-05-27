Российский фильм "Спутник" набрал в сети более миллиона просмотров

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российский триллер Егора Абраменко "Спутник" набрал в сети более миллиона просмотров, фильм стал самым популярным релизом 2020 года на онлайн-площадках, сообщила пресс-служба Art Pictures Studio в среду.

"По итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник"... посмотрели более 1 миллиона раз. Картина стала самым популярным российским релизом 2020 года на каждой из онлайн-площадок, где состоялась премьера картины", – говорится в сообщении.

Премьера фильма состоялась 23 апреля в онлайн-кинотеатре more.tv, видеосервисе Wink и онлайн-кинотеатре ivi. Ранее кинотеатральный релиз "Спутника" был запланирован на апрель, но в связи с введением карантинных мер прокат был отменен. Создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить выход "Спутника" в кинотеатрах на неопределенный срок, а выпустить его в онлайн-формате.