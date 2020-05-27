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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-27T19:09
https://ria.ru/20200527/1572082137.html
Путин и саудовский принц условились о координации по рынку нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570429985_0:0:2854:1605_1036x0_80_0_0_260c5efdca39d9594d51edeec962a85b.jpg
РИА Новости

Путин и саудовский принц условились о координации по рынку нефти

19:09 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд условились в телефонном разговоре о дальнейшей тесной координации по рынку нефти по линии минэнерго, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики. Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита Президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин поздравил Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с праздником Ураза-байрам.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМухаммед бен СальманВладимир ПутинСаудовская АравияЭр-Рияд (город)В мире
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