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Депутаты ЕР встретятся с главой Ростуризма
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РИА Новости

Депутаты ЕР встретятся с главой Ростуризма

18:57 27.05.2020 (обновлено: 20:23 27.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова во время брифинга в Москве.
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова во время брифинга в Москве.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внутрифракционная группа "Единой России" под руководством первого замглавы думской фракции Адальби Шхагошева обсудит дальнейшее развитие внутреннего и внешнего туризма с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой 28 мая.
"В четверг, 28 мая, в 16.00 в дистанционном формате состоится заседание внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития внутреннего и внешнего туризма", - сообщает пресс-служба ЕР.
Также на встрече планируют обсудить ситуацию в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха и меры поддержки туристической отрасли.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 14:07Распространение нового коронавируса
Володин призвал принять меры по развитию внутреннего туризма
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Зарина ДогузоваАдальби ШхагошевНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Единая РоссияПолитика
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