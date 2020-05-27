Депутаты ЕР встретятся с главой Ростуризма

"В четверг, 28 мая, в 16.00 в дистанционном формате состоится заседание внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития внутреннего и внешнего туризма", - сообщает пресс-служба ЕР.