Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-27T18:57
https://ria.ru/20200527/1572081436.html
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570430320_263:0:2852:1456_1036x0_80_0_0_2716c6a0e9ad631741dffe480386a706.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей

18:57 27.05.2020
1327
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом мировой рынок энергоносителей, была отмечена важность усилий по достижению договоренностей "ОПЕК+", сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся в среду.
"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле... договоренностей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти", - говорится в сообщении.
Нефтяной станок-качалка
Вчера, 16:16
Снижение цен на нефть ускорилось из-за опасений за отношения Китая и США
1641124
Обсудить 2
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМухаммед бен СальманОПЕКВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая
Нефтяной станок-качалка
Снижение цен на нефть ускорилось из-за опасений за отношения Китая и США
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
Люди в защитных масках в Тайбэе
Эксперт оценил вероятность военного конфликта Китая и США из-за Тайваня
Нефтяная качалка
Fitch считает, что участие России в ОПЕК+ вынужденное
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Путин и саудовский принц условились о координации по рынку нефти
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Периодическая таблица элементов
Японские физики представили новую периодическую таблицу элементов
Добыча сланцевой нефти
МЭА оценило перспективы сланцевой отрасли в США
Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве
Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния