Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом мировой рынок энергоносителей, была отмечена важность усилий по достижению договоренностей "ОПЕК+", сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся в среду.
"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле... договоренностей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти", - говорится в сообщении.