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Религия и мировоззрение
2020-05-27T19:42
https://ria.ru/20200527/1572081322.html
Стала известна дата открытия мечети Аль-Акса в Иерусалиме
https://cdn23.img.ria.ru/images/151049/57/1510495741_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_a33b97466a24039070f5ad690eacc9de.jpg
РИА Новости

Стала известна дата открытия мечети Аль-Акса в Иерусалиме

18:55 27.05.2020 (обновлено: 19:42 27.05.2020)
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© РИА Новости / Заман РамазановКупол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
© РИА Новости / Заман Рамазанов
ГАЗА, 27 мая - РИА Новости. Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме откроется в ближайшее воскресенье, сообщило в среду управление по делам мусульманских святынь "Вакф" в заявлении для прессы.
"Управление по делам исламских святынь "Вакф" в Иерусалиме объявляет об открытии благословенной мечети Аль-Акса для верующих со следующего воскресенья при соблюдении требований безопасности в связи с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении.
"Представители "Вакф" начали сегодня утром мыть и дезинфицировать внутренние дворы, террасы и коридоры мечети, принимаются все необходимые меры для постепенного возвращения мечети к нормальному режиму работы", - сказано в сообщении.
Ранее власти Палестины приняли решение об открытии всех мечетей и церквей при условии ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции между верующими во время молитвы.
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