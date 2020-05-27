Стала известна дата открытия мечети Аль-Акса в Иерусалиме

ГАЗА, 27 мая - РИА Новости. Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме откроется в ближайшее воскресенье, сообщило в среду управление по делам мусульманских святынь "Вакф" в заявлении для прессы.
"Управление по делам исламских святынь "Вакф" в Иерусалиме объявляет об открытии благословенной мечети Аль-Акса для верующих со следующего воскресенья при соблюдении требований безопасности в связи с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении.
"Представители "Вакф" начали сегодня утром мыть и дезинфицировать внутренние дворы, террасы и коридоры мечети, принимаются все необходимые меры для постепенного возвращения мечети к нормальному режиму работы", - сказано в сообщении.
Ранее власти Палестины приняли решение об открытии всех мечетей и церквей при условии ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции между верующими во время молитвы.
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