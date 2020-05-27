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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:55
https://ria.ru/20200527/1572081291.html
Москва направит регионам кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

Москва направит регионам кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ

18:55 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры будут направлены регионам из Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В ходе рабочей встречи в среду президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом, а также направить в другие субъекты медиков.
"Для лечения коронавируса в субъекты будет доставлено медицинское оборудование - более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры", - сказала Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинМоскваОбщество
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