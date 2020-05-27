Москва направит регионам кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры будут направлены регионам из Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В ходе рабочей встречи в среду президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом, а также направить в другие субъекты медиков.
"Для лечения коронавируса в субъекты будет доставлено медицинское оборудование - более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры", - сказала Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.