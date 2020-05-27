Из Москвы в регионы отправят более семи тысяч защитных костюмов

В свою очередь Ракова ранее сообщила, что в помощь регионам отправятся около 40 специалистов.

"Врачи будут укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы. Так, первыми рейсами будут отправлены более 7 тысяч защитных костюмов, респираторов, высоких бахил, почти 45 тысяч медицинских перчаток, 16 тысяч медицинских масок, более 2300 медицинских халатов, более 1200 защитных очков многоразового использования", - рассказала Ракова.