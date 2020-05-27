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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:55
https://ria.ru/20200527/1572081246.html
Из Москвы в регионы отправят более семи тысяч защитных костюмов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572076756_0:0:3217:1810_1036x0_80_0_0_42c42bb20e1aea22438a59fffced333f.jpg
РИА Новости

Из Москвы в регионы отправят более семи тысяч защитных костюмов

18:55 27.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первыми рейсами из Москвы будут отправлены более 7 тысяч защитных костюмов, респираторов, почти 45 тысяч медицинских перчаток, 16 тысяч медицинских масок, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Москва направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом.
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В свою очередь Ракова ранее сообщила, что в помощь регионам отправятся около 40 специалистов.
"Врачи будут укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы. Так, первыми рейсами будут отправлены более 7 тысяч защитных костюмов, респираторов, высоких бахил, почти 45 тысяч медицинских перчаток, 16 тысяч медицинских масок, более 2300 медицинских халатов, более 1200 защитных очков многоразового использования", - рассказала Ракова.
По ее словам, дополнительные средства индивидуальной защиты отправятся в регионы грузовыми самолетами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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