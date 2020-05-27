В испанские больницы за неделю госпитализировали 283 человека с COVID-19

Надпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания

МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Число госпитализированных в Число госпитализированных в Испании пациентов с диагнозом COVID-19 за последнюю неделю составило 283, следует из данных министерства здравоохранения.

При этом 13 пациентов за последние семь дней оказались в отделениях интенсивной терапии. С начала эпидемии были доставлены в больницы 123 657 человек, в отделения интенсивной терапии – 11 374.

Число скончавшихся с начала эпидемии составляет 27 118, за последние семь дней – 39 человек. Эти данные не существенно отличаются от тех, которые были предоставлены во вторник. Министерство здравоохранения больше не публикует статистику ни по смертельным случаям за день, ни по выздоровевшим.

С начала эпидемии было зарегистрировано 236 769 случаев заболевания COVID-19 (на основании результатов ПЦР-тестов), за последние сутки – 231.

Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.