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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:52
https://ria.ru/20200527/1572081013.html
В испанские больницы за неделю госпитализировали 283 человека с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

В испанские больницы за неделю госпитализировали 283 человека с COVID-19

18:52 27.05.2020
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Число госпитализированных в Испании пациентов с диагнозом COVID-19 за последнюю неделю составило 283, следует из данных министерства здравоохранения.
При этом 13 пациентов за последние семь дней оказались в отделениях интенсивной терапии. С начала эпидемии были доставлены в больницы 123 657 человек, в отделения интенсивной терапии – 11 374.
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Число скончавшихся с начала эпидемии составляет 27 118, за последние семь дней – 39 человек. Эти данные не существенно отличаются от тех, которые были предоставлены во вторник. Министерство здравоохранения больше не публикует статистику ни по смертельным случаям за день, ни по выздоровевшим.
С начала эпидемии было зарегистрировано 236 769 случаев заболевания COVID-19 (на основании результатов ПЦР-тестов), за последние сутки – 231.
Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИспанияВ мире
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