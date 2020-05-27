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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:45
https://ria.ru/20200527/1572080453.html
Меркель заявила, что считает соблюдение дистанции обязанностью
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_97d2512045045da672c8cf734c8e20b6.jpg
РИА Новости

Меркель заявила, что считает соблюдение дистанции обязанностью

18:45 27.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает соблюдение дистанции в публичных местах для борьбы с распространением пандемии обязанностью, иначе "более слабые не рискнут выйти на улицу".
"Я считаю, что минимальная дистанция - это обязанность, потому что это безопасность для затронутых людей, ведь я существую не одна. Это значит, что если для меня это предписание и я его не выполняю, то это всегда создает угрозу другому... Для меня это очень важно, потому что иначе может дойти до ситуации, что те, кто сильнее, будут добиваться своего, а те, кто слабее, не рискнут выйти на улицу", - заявила она на пресс-конференции после переговоров с главами регионов бывшей Восточной Германии.
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Так она прокомментировала вызвавшие дискуссию в Германии заявления главы Тюрингии Бодо Рамелова о планах смягчить ограничения по социальным контактам, в том числе обсуждается концепция "предписание вместо запрета". При этом, несмотря на эти заявления, Тюрингия накануне согласилась с федеральным правительством и властями других регионов Германии продлить действие таких ограничений до 29 июня, в тексте отмечается, что граждане "должны и дальше соблюдать дистанцию в минимум полтора метра". Как правило полиция не штрафует людей за несоблюдение дистанции, но, по наблюдениям корреспондента РИА Новости в Берлине, большинство граждан выполняют это предписание. При этом сотрудники полиции делают замечания гражданам на массовых мероприятиях, например, акциях протеста, если они не соблюдают дистанцию, и могут выписать штраф в случае многократного неисполнения их призывов за нарушение закона об инфекционной защите и распоряжений властей города.
"Это удача, что у нас невысокие показатели заболеваемости. Мы должны постоянно четко заявлять, что пандемия не преодолена, она подавлена, но вирус еще здесь", - заявила канцлер.
Меркель добавила, что тот факт, что общество может постепенно возвращаться к нормальной жизни, "это хорошо, но настороженность должна возрастать, а не спадать". "Отслеживание контактов становится все сложнее, чем больше у нас контактов между людьми. Поэтому сейчас, как и прежде, в первые дни пандемии, вносить свой вклад, чтобы мы могли продолжать этот путь (смягчения мер - ред.)", - добавила Меркель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТюрингияАнгела МеркельГерманияБерлин (город)В мире
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