Меркель заявила, что считает соблюдение дистанции обязанностью

"Я считаю, что минимальная дистанция - это обязанность, потому что это безопасность для затронутых людей, ведь я существую не одна. Это значит, что если для меня это предписание и я его не выполняю, то это всегда создает угрозу другому... Для меня это очень важно, потому что иначе может дойти до ситуации, что те, кто сильнее, будут добиваться своего, а те, кто слабее, не рискнут выйти на улицу", - заявила она на пресс-конференции после переговоров с главами регионов бывшей Восточной Германии.