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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:44
https://ria.ru/20200527/1572080298.html
Швейцария снимет ограничения на передвижение по Шенгенской зоне
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

Швейцария снимет ограничения на передвижение по Шенгенской зоне

18:44 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария с 6 июля снимает ограничения на перемещение по странам Шенгенского соглашения, а с 15 июня, как и планировалось, открывает границы с Францией, Германией и Австрией, говорится в заявлении Федерального совета (правительства), опубликованном в среду.
По итогам заседания 27 мая Федеральный совет принял решение, в случае улучшения эпидемиологической обстановки, в период с середины июня и не позднее 6 июля снять все ограничения на передвижение и восстановить свободное передвижение лиц по Шенгенской зоне. Пограничный контроль с Германией, Австрией и Францией будет отменен уже 15 июня, как об этом было объявлено ранее.
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С 8 июня швейцарским компаниям вновь будет разрешено нанимать высококвалифицированных работников из третьих стран.
Министерство внутренних дел страны по согласованию с министерством юстиции и полиции и министерством финансов с 8 июня сможет потребовать медицинское освидетельствование на границе для определенных групп лиц, в том числе измерить температуру или направить на карантин любого человека желающего въехать в Швейцарию из стран высокого риска COVID 19, в том числе, из РФ.
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С Италией границы пока останутся закрытыми, несмотря на решение итальянских властей открыть пограничный контроль с соседними странами с 3 июня. По мнению Федерального совета для Швейцарии "на сегодняшний день слишком рано снимать погранконтроль с Италией". Берн намерен в ближайшее время обсудить с Римом необходимость медицинских проверок на границе, пока будут действовать ограничения со стороны Конфедерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияШвейцарияАвстрияИталияВ мире
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